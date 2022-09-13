Muğla'da sulama kanalında ceset bulundu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında Fettahna İlden'in (77) cesedi bulundu

Bozyer Mahallesi Çırpı mevkisi DSİ sulama kanalında, saat 09.30 sıralarında bir kadının hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince karaya çıkartılan kadının öldüğü belirlendi. Cesedin Fettahna İlden'e ait olduğu tespit edildi. İnceleme sonrası ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.