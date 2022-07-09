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Muğla'da tatil yolunda kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Muğla'da üç otomobilin karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada 56 yaşındaki Ali Kurt ile eşi 53 yaşındaki Sevilay Kurt hayatını kaybetti. Çiftin çocukları da dahil 5 kişi ise yaralandı

09 Temmuz 2022 Cumartesi 07:12

Kaza, dün akşam saatlerinde Muğla- Antalya Karayolu Gülağzı mevkisinde meydana geldi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'den Kızılağaç yönüne gitmekte olan Ali Kurt yönetimindeki 48 MS 727 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Pınar Süs'ün kullandığı 06 BSP 607 plakalı otomobile arkadan çarparak takla attı. Pınar Süs'ün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil de aynı yönde ilerleyen Hakan Kaçakpınar'ın kullandığı 06 KPA 35 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali Kurt ile eşi Sevilay Kurt'un yaşamını yitirdiği, çocukları Ufuk ve kardeşi Yaren Kurt ile Hakan Kaçakpınar, Pınar Süs ve Şebnem Yılmaz yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Ufuk ve kardeşi Yaren Kurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çiftin cansız bedeni ise savcı ve ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen Ali ile ev hanımı eşi Sevilay Kurt ve çocuklarının, bayram tatilini Muğla'nın Ula ilçesinin Kızılyaka Mahallesinde, yakınlarının yanında geçirmek için yolda oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #kurban bayramı #trafik kazası #ölüm
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