Muğla'da tepki çeken olay! Helikopter plaja indi!

Muğla'nın Kumlubük Plajı'nda vatandaşlar varken helikopter indi. Olay tepkilere neden oldu

Muğla'da meydana gelen bir olay pes artık dedirtti. Fatih Altaylı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde bir helikopter Muğla'nın Kumlubük Plajı'na iniyor. Helikopterdeki kişileri ise oraya akşam yemeği için geldiği, yemeğini yedikten sonra da helikoptere binerek oradan ayrıldığı belirtiliyor.

Konu ile ilgili Altaylı şu paylaşımı yaptı: "Burası Marmaris Kumlubük. Halk plajına inen bu helikopterin yolcuları yemeğe gelmişler. Afiyet olsun da halka açık bir plaja helikopterle inmek kurallara uygun mu?" notunu düşerek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü etiketledi. Henüz Altaylı'ya konuyla ilgili bir cevap verilmedi.



Olay sosyal medyada tepki ile karşılandı.