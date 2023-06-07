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Muğla'da turistlerin üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bir şelaleye doğru yürüyüş halinde olan 10 kişilik grubun üzerine ağaç devrildi. Olayda Rus turist Alla Medvedevo (63) yaşamını yitirirken, Servet Çoban (21) ile İngiliz uyruklu Emily Greavet (19) ise yaralandı

Muğla'da turistlerin üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
07 Haziran 2023 Çarşamba 19:07

Seydikemer'in Kayadibi Mahallesi'ndeki özel bir işletmenin içerisinde yer alan şelaleye ulaşmak için saat 14.00 sıralarında, yürüyüş yapan turist grubunun üzerine yağmurun toprağı yumuşatması nedeniyle ağaç devrildi. 10 kişilik gruptaki ağaç altında kalan Rus uyruklu Alla Medvedevo, İngiliz Emily Greavet ile Servet Çoban yaralandı. Gruptaki diğer kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibince Fethiye'deki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Medvedevo, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer 2 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #turist #seydikemer
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