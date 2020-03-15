Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı
15 Mart 2020 Pazar 21:01

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akyarlar açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi. Bodrum açıklarındaki kurtarma operasyonunda, Güney Afrika, Kongo, Suriye, Kamerun, Pakistan, Gabon ve Filistin uyruklu 36 sığınmacı güvenlik botuna alınarak, karaya çıkarıldı. Öte yandan, Sahil Güvenlik Botu ekibinin Bitez açıklarında tespit ettiği fiber teknedeki Suriye ve İran uyruklu 9 düzensiz göçmen de yakalandı. 


Kaynak: AA
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