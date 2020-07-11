Muğla'da Türk kara sularına itilen 60 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 60 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'da Türk kara sularına itilen 60 sığınmacı kurtarıldı
11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:11

Kızılada açıklarında Türk kara sularına geri itilen 2 saldaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Marmaris Bozburun açıklarında ise lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen sahil güvenlik ekibi, Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacıyı kurtardı. Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Önceki Haber
Muğla'da otelin çalışma yapılan sıcak su tankı patladı: 2 yaralı
Sonraki Haber
Eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, Bodrum'da hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.