Muğla'da üç gündür yağan yağmur nedeniyle tarım arazilerini su bastı

Muğla'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Yağış nedeniyle tarım arazileri de sular altında kaldı

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Menteşe ilçesinde 24 saatte metrekareye 54 kilogram yağış düştü. İlçede 3 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.

Son 24 saatte metrekareye 83,5 kilogram yağışın düştüğü Marmaris ilçesinde ise İçmeler ve Hisarönü mahallelerinde birçok evin bahçesini su bastı.

Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalara başladı.

Marmaris'te sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen çamurlu su dolayısıyla denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Yatağan ilçesinde, daha önce kurumuş olan dereler, yağışın etkisiyle yeniden akmaya başladı.

İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.