Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Muğla'da, jandarma operasyonunda uyuşturucuyla yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
31 Ocak 2023 Salı 10:32

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ile Fethiye'de 27 Ocak gecesi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, kubar esrar, sentetik hap, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 fişek, 1 mınçıka, 1 laptop, 22 cep telefonu, 2 USB bellek ve 1535 TL ele geçirilirken 14 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #uyuşturucu
Önceki Haber
İş yerinde zehirlenen iki ortak hayatını kaybetti
Sonraki Haber
İzmir'deki 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 59 gözaltı
Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu: Gözaltılar var!
Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu: Gözaltılar var!
0
Kütahya'da üniversiteye personel alınacak
Kütahya'da üniversiteye personel alınacak
0
6 aydır kayıp olan kadın cinayete kurban gitmiş! Katil yine tanıdık!
6 aydır kayıp olan kadın cinayete kurban gitmiş! Katil yine tanıdık!
0
Manisa'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 7 kişi yaralı
Manisa'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 7 kişi yaralı
0
Bodrum'da büyük tehlike! 1 milyon insan yazın susuz kalabilir!
Bodrum'da büyük tehlike! 1 milyon insan yazın susuz kalabilir!
0
Manisa'da kaza! Elektrikli bisikletin sürücüsü öldü!
Manisa'da kaza! Elektrikli bisikletin sürücüsü öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.