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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
27 Nisan 2023 Perşembe 18:25

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.C.T, M.M. ve D.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fethiye #muğla #uyuşturucu
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