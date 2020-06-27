Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
27 Haziran 2020 Cumartesi 14:09

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, polis ekiplerince belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramada, 2 bin 50 ecstasy, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin, skunk, ruhsatsız tabanca ve iki hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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