Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Muğla'nın 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
25 Mart 2023 Cumartesi 12:49

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum, Datça, Dalaman, Milas ile Fethiye ilçelerinde, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine 'Bahar Temizliği' adı altında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 378 gram kubar esrar, 28 gram metamfetamin, 1,6 gram kokain, 2 sentetik hap, 4 kök Hint keneviri, 1 kenevir yetiştirme düzeneği, 2 hassas terazi ve 18 bin lira ele geçirildi. Şüpheli 11 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ateş Tuncay Tor (52), Tuğba Tüysüz (36), İpek Gülsüm Abalı (33), Melike Kurtuluş (35) ve Emel Çağlı (45) tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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