Muğla'da vefat eden polis memuru toprağa verildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtilen polis memuru Alper Öztürk (46) toprağa verildi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Dalaman Havalimanı Trafik Büro Amirliğinde görevli Öztürk'ün cenazesi, Dalaman Merkez Camisi'ndeki namazın ardından Şerefler Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, Öztürk'ün yakınları ile Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve mesai arkadaşları katıldı. Kaymakam Ali Güldoğan, Öztürk ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Öztürk'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.