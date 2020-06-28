Muğla'da vefat eden polis memuru toprağa verildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtilen polis memuru Alper Öztürk (46) toprağa verildi.

Muğla'da vefat eden polis memuru toprağa verildi
28 Haziran 2020 Pazar 10:53

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Dalaman Havalimanı Trafik Büro Amirliğinde görevli Öztürk'ün cenazesi, Dalaman Merkez Camisi'ndeki namazın ardından Şerefler Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, Öztürk'ün yakınları ile Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve mesai arkadaşları katıldı. Kaymakam Ali Güldoğan, Öztürk ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Öztürk'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Önceki Haber
Kazada hayatını kaybeden Asteğmen Ekerel, Muğla'da toprağa verildi
Sonraki Haber
Aydın'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.