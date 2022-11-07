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Muğla'da yağmur yağdı, yollar göle döndü!

Muğla'da yağmur yağdı, yollar göle döndü!
07 Kasım 2022 Pazartesi 08:45

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte araç sürücüleri zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Dün akşam saatlerinden itibaren Bodrum'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Sağanakla birlikte vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bitez, Gümbet ve kent merkezi başta olmak üzere sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri meydana geldi. Öte yandan, yağışla birlikte çakan şimşekler Bodrum semalarını aydınlattı. Yağmurun gece saatlerinden itibaren etkisini azaltması beklenirken; belediyenin de teyakkuz halinde olduğu belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #yağmur
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