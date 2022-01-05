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Muğla'da yangın: 1 kişi öldü

Muğla Ortaca'da yaşayan 25 yaşındaki Döndü Nur Yelmer, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

Muğla'da yangın: 1 kişi öldü
05 Ocak 2022 Çarşamba 09:09

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Türkan Saylan Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında evden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, dumandan etkilenen Döndü Nur Yelmer'i evden çıkardı. Yelmer, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yelmer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #yangın #ölüm #ortaca yangın
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