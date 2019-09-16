Muğla'da yat yangını: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla Fethiye'de yanarak batan gulet yattaki yabancı uyruklu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Muğla'da yat yangını: 1 ölü, 4 yaralı
16 Eylül 2019 Pazartesi 13:00

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu'nda "Medsum" isimli 15 kişinin bulunduğu ahşap gulet yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM 5" gemisi tarafından yangına müdahale edildi. Yangın sırasında denize atlayan 14 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak Göcek Limanı'ndaki iskeleye getirildi. Hafif yaralandığı belirtilen 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yanarak batan yattan çıkamayan Fransız uyruklu Bertinotti Pierre (70) ise hayatını kaybetti. Pierre'in cesedi dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

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