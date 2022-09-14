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Muğla'da yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı!

Muğla'da yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı!
14 Eylül 2022 Çarşamba 09:12

Muğla'nın Ula ilçesinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Günün ilk ışıkları ile de yangına havadan müdahele başladı. Açıklama yapan Valilik, yangının kontrol altına alındığını duyurdu


Yangın, saat 01.50 sıralarında Gökova Mahallesi çöplüğüne yakın bir noktada ormanda çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye 31 Arazöz, 19 Su İkmal Aracı, 23 Yer Ekibi, 5 Dozer, 25 Teknik Personel ve 15 Orman Muhafaza memuru sevk edildi. Yangına müdahale başlarken, yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu öğrenildi.


Gökova Mahallesi'nde çıkan orman yangınına çevre illerden gelen arazöz ve orman işçilerinin desteğiyle müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı. Muğla Valiliği yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ula ilçesi Gökova mahallesi Kozlukuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Orman yangınına  tüm ekiplerimizle  müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, yerleşim yerlerini yangından korumak için  gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, yangında herhangi bir yerleşim yeri boşaltılmazken, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yangın bölgesinde inceleme yaptığı bildirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI


Muğla Valiliği sabah saatlerinde yaptığı açıklamada,  "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve Havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ula #yangın #orman yangını
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