Muğla'da zeytin toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kadın kurtarıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytin topladığı sırada kayalıklardan düşen kadın, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yava Mahallesi'ne ailesiyle zeytin toplamaya giden Yasemin Yorulmaz, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 12 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı. Yorulmaz'ın düştüğünü gören yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtarılan yaralı kadın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunduğu belirtilen Yorulmaz'ın tedavisi devam ediyor.