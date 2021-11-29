Muğla'daki cinayetle ilgili iki sevgili tutuklandı!

Muğla'da yol kenarında telefonla konuşurken tabancayla vurulan Samet Demir'in (33) ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Şuayip Kandemir (39) ile kadın arkadaşı Özlem Arslan (36) tutuklandı. Kandemir, sorgusunda Demir'i öldürdüğünü itiraf etti

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde, 24 Kasım'da saat 23.30 sıralarında, yol kenarında telefonla konuşan Samet Demir, silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla göğsünden ve bacaklarından vurulan Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

'ARAMIZDA HUSUMET VARDI'

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçan Şuayip Kandemir'i saklandığı evde gözaltına aldı. Kandemir'in, polis ekiplerine "Önceden aramızda husumet vardı. Bundan dolayı Samet'i öldürdüm" dediği belirtildi. Şuayip Kandemir'i evinde sakladığı ileri sürülen garson arkadaşı Özlem Arslan ile Y.İ., kardeşi İ.İ., R.Ş. ve Ö.İ. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Şuayip Kandemir ile Özlem Arslan tutuklandı, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



