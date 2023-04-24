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Muğla'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Muğla'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
24 Nisan 2023 Pazartesi 15:46

Ortaca'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

R.C'nin kullandığı 48 E 5589 plakalı hafif ticari araç ile G.Y. idaresindeki 34 LOM 44 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye karayolu Ortaca Atatürk Mahallesi Selahi Petrol kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yan yatan hafif ticari araçta sıkışan sürücü R.C, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #ortaca #kaza
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