Muğla'daki yelken yarışlarında renkli görüntüler oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Muğla İl Birinciliği Yelken Yarışları" renkli görüntülerle başladı.

Muğla'daki yelken yarışlarında renkli görüntüler oluştu
23 Şubat 2020 Pazar 23:10

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen altı etaptan oluşan yarışların ilk etabına optimist, laser ve rüzgar sörfü sınıfında 10 kulüpten 134 sporcu katıldı. Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bitez Spor Tesisleri'nden denize açılan sporcuların, saatteki hızı 30-40 kilometre arasında değişen rüzgarlı havada dalgalarla ve birbirleri ile mücadelesinde renkli görüntüler oluştu. Zaman zaman zor anlar yaşayan sporculara, parkurdaki görevliler ve antrenörleri yardımcı oldu. Rüzgar sörfü sınıfındakiler iki yarış, optimist ve laser sınıfındakiler de 3'er yarış yaptı. Optimist sınıfında son yarışın başlamasından sonra rüzgarın saatteki hızının 45 kilometreye ulaşması nedeniyle yarış kurulu can güvenliği için optimist junior yarışını iptal ettiğini duyurarak, sporcuları kıyıya gönderdi. TYF Muğla Temsilcisi Serdar Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların güzel geçtiğini ve sorun yaşanmadığını söyledi. Organizasyonun birinci etabı, yarın yapılacak yarışların ardından tamamlanacak.


Kaynak: AA
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