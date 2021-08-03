Muğla'dan bir acı haber daha!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'daki orman yangınında bir kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Koca,'' Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu'' dedi. Çıkan orman yangınları sonucu toplam can kaybı 9'a yükseldi.

Bakan Koca: Muğla. 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız.