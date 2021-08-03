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Muğla'dan bir acı haber daha!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'daki orman yangınında bir kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi

Muğla'dan bir acı haber daha!
03 Ağustos 2021 Salı 11:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Koca,'' Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu'' dedi. Çıkan orman yangınları sonucu toplam can kaybı 9'a yükseldi.

Bakan Koca: Muğla. 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız.

Etiketler; #Fahrettin Koca #muğla #muğla yangın #muğla ölüm
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