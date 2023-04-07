Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
07 Nisan 2023 Cuma 22:10

Muğla ve Osmaniye'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak yardım toplama yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden H.H.S. ve L.K. tutuklandı, Z.S, M.D. ve O.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris'te kendilerini MİT, gizli servis ve istihbarat elamanı ile komutan olarak tanıtarak şehit aileleri ve dini derneklere yardım adı altında vatandaşlardan para toplayan şüphelilere yönelik soruşturma yürütülmüş, Muğla ile Osmaniye'deki bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen H.H.S'nin de bulunduğu 5 şüpheli 5 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin sahte isimler kullanarak 30 kişiden 15 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #marmaris #dolandırıcılık
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