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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 kişi alacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü 46 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 kişi alacak
02 Haziran 2022 Perşembe 10:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ilanda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

 

Üniversitenin akademik kadrolarına tüm başvurular https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlar web adresi üzerinden "Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzu" doğrultusunda hazırlanarak elektronik olarak alınacaktır.


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