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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 9 kişi alacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 9 kişi alacak
28 Haziran 2021 Pazartesi 10:19

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına personel alınacaktır.

 


Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi ise 12 Temmuz 2021 günü olarak belirtilmiştir.


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