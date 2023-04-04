Muğla ve İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ile İzmir'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla ve İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
04 Nisan 2023 Salı 10:40

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri Fethiye, Seydikemer ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Belirlenen 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #seydikemer #operasyon #nrkotik #muğla #izmir #fethiye
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