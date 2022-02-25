Muğla’da 5 ton sahte gübre ele geçirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 5 ton sahte gübre ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte gübre satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatifi personelinden oluşan ekip, Gölbaşı Mahallesi'ndeki boş arazide Gübre Takip Sisteminde (GTS) kaydı olmayan 50 kiloluk çuvallarda bandrolsüz 5 ton taklit gübre buldu.

İçeriği belli olmayan gübreden numune alınarak analize gönderildi. Gübreler daha sonra Ortaca Tarım Kredi Kooperatifi’nin yediemin deposuna götürüldü.

Sahte gübrenin satışına aracılık ettiği iddia edilen D.G. ile M.A. hakkında açıkta belgesiz satış yaptıkları iddiasıyla tutanak tutuldu.

Öte yandan, Adana’dan getirildiği öğrenilen sahte gübrenin ne kadarının piyasaya satıldığı araştırılırken, bandrolsüz gübre alan çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları istendi.