Mühendis, satmak istediği evinde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesine 4 gün önce İstanbul'dan gelen mühendis Bilgin Sönmez'in (62), satmak istediği müstakil evinde, banyoda cansız bedeni bulundu.

Mühendis, satmak istediği evinde ölü bulundu
18 Ocak 2023 Çarşamba 14:25

İstanbul'da yaşayan elektrik mühendisi Bilgin Sönmez, 4 gün önce Cumhuriyet Mahallesi 304 Sokak'taki müstakil evini, kat karşılığı müteahhide vermek için Aydın Nazilli'ye geldi. Geri dönmeyen ve telefon aramalarına da cevap vermeyen Sönmez'in yakınları, polise başvurdu. Bugün saat 10.00 sıralarında adrese giden ekipler, çilingire kapıyı açtırarak girdikleri evde, Sönmez'i banyoda çıplak ve hareketsiz yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şofbendeki elektrik kaçağı nedeniyle öldüğü tahmin edilen Sönmez'in cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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