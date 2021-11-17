İZMİR'DE GÖRKEMLİ DEFİLE
İZMİR'DE GÖRKEMLİ DEFİLE
0
227 KİŞİ DAHA ÖLDÜ!
227 KİŞİ DAHA ÖLDÜ!
0
İZMİR'DE KORKU FİLMİ ÇEKİLİYOR
İZMİR'DE KORKU FİLMİ ÇEKİLİYOR
0
İZMİR'DE BULUNDU!
İZMİR'DE BULUNDU!
0

Muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinin Fesleğen mahallesinde muhtarlık yapan emekli hemşire 72 yaşındaki Semiha Aras, muhtarlık binasında ölü bulundu. Aras'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucunda belli olacak

Muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu!
17 Kasım 2021 Çarşamba 08:50

Pamukkale ilçesinin Fesleğen Mahallesi Muhtarı Semiha Aras'tan pazartesi gününden itibaren haber alamayan yakınları, dün saat 20.00 sıralarında polisi aradı. Muhtarlığa giden polis ekipleri, camı kırarak kapıyı açtı. Polis, muhtarlık binası içindeki odasında Semiha Aras'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, muhtarlık binası içi ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Aras'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi sonucu pazartesi hayatını kaybettiği değerlendirilen Aras'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Emekli hemşire 2 çocuk annesi Muhtar Aras'ın ölüm haberi üzerine yakınları ve mahalle halkı muhtarlık binasına geldi. CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'da olay yerine gelerek, polisten bilgi aldı. Sancar, hayatını kaybeden Aras'ın yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Fesleğen Mahallesi Muhtarlığı birinci aza Oğuz Sırlı, polisin camı kırarak içeriye girdiğini belirterek, "Muhtarımız üçüncü dönemi seçilmişti. Mahalle halkı tarafından sevilen biriydi ve çok çalışıyordu. Bazı hastalıkları vardı. Bacağından ameliyat da olmuştu, bu nedenle muhtarlık içindeki odada kalıyordu. Yakınları haber alamayınca polisi arıyor. Polis camı kırıp içeriye girince buluyor." dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #muhtar ölüm #muhtar ölü bulundu #semiha aras #fesleğen muhtarı
Önceki Haber
Zincir Marketler Derneği Başkanı uyardı: Daha da zam gelecek, alabilen şimdiden alsın!
Sonraki Haber
İzmir'de asansörle duvar arasına sıkışan kişi öldü!
Lüks kruvaziyer gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi
Lüks kruvaziyer gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi
0
Afyonkarahisar'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi öldü!
Afyonkarahisar'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi öldü!
0
Çanakkale'de evli çift cinayetinin nedeni belli oldu
Çanakkale'de evli çift cinayetinin nedeni belli oldu
0
Denizli'de: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli'de: 1 ölü, 1 yaralı
0
Kadınlar sahaya şalvar ve topuklu ayakkabı ile çıktı!
Kadınlar sahaya şalvar ve topuklu ayakkabı ile çıktı!
0
Ekim ayında konut satışı düştü
Ekim ayında konut satışı düştü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.