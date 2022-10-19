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Muhtar, yemek masasında tartıştığı kişiyi öldürdü!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Mecidiye köyü muhtarı Emin Baynar (50), birlikte yemek yediği Hasan Umut Durmaz'ı (28) çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdü.

Muhtar, yemek masasında tartıştığı kişiyi öldürdü!
19 Ekim 2022 Çarşamba 11:54

Olay, saat 03.00 sıralarında ilçedeki bir restoranda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Ezine ilçesi Mecidiye köyü muhtarı Emin Baynar ile aynı masada yemek yediği Hasan Umut Durmaz (28) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Baynar, yanındaki tabancasıyla 3 el ateş ederek Durmaz'ı göğsünden vurdu. Durmaz kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Umut Durmaz’ın cenazesi, Ezine Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Emin Baynar, emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #muhtar #cinayet #haber
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