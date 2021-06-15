HAMİLE KALAMIYORSANIZ...
HAMİLE KALAMIYORSANIZ...
0
ONA BAKABİLECEK BİRİ ARANIYOR
ONA BAKABİLECEK BİRİ ARANIYOR
0
GÖZTEPE YENİ YAŞINI KUTLADI
GÖZTEPE YENİ YAŞINI KUTLADI
0
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
0

Müsilaj kıyılarda böyle birikti!

Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj (deniz salyası), rüzgarın da etkisi ile kent merkezinde kıyılarda yoğunlaştı

15 Haziran 2021 Salı 12:59

Çanakkale Boğazı’nda 8 Haziran'da başlayan müsilaj temizleme çalışmaları, dün de devam etti. Çanakkale'de bugüne kadar 198 metreküp müsilaj toplandığı belirtildi.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çanakkale’de Yat Limanı içinde sürdürüldü. Boğazda yoğun olarak görülen müsilaj, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hortum bağlı su motoruyla çekilerek, tanklara dolduruluyor. Tanklarda biriken müsilaj, belediyeye ait vidanjörle çekilip, bertaraf edilmek üzere götürülüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, Çanakkale'de bugüne kadar toplam 198 metreküp müsilaj toplandığını açıkladı. 

Müsilajın kıyılarda naslı toplandığı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #müsilaj #deniz
Önceki Haber
Sedat Peker bu kez CHP'ye seslendi
Sonraki Haber
İzmir’in yüzde 53’ü aşılandı
CHP'li Başkana restoranda saldırı!
CHP'li Başkana restoranda saldırı!
0
Muğla'da tepki çeken olay! Helikopter plaja indi!
Muğla'da tepki çeken olay! Helikopter plaja indi!
0
Ayrı yaşadığı eşinin evini yaktı!
Ayrı yaşadığı eşinin evini yaktı!
0
Hakkın soruşturma açılan müdür görevden alındı. Şok iddialar!
Hakkın soruşturma açılan müdür görevden alındı. Şok iddialar!
0
4 farklı suçtan aranan kişi, foseptikte yakalandı
4 farklı suçtan aranan kişi, foseptikte yakalandı
0
Tecavüze uğrayan kızın babası, tutuksuz yargılamaya tepki gösterdi!
Tecavüze uğrayan kızın babası, tutuksuz yargılamaya tepki gösterdi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.