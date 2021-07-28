KAHVENİN GÖZE ETKİSİ
KAHVENİN GÖZE ETKİSİ
0
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI!
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI!
0
KİŞİLİĞİNİZ KİLONUZU ETKİLİYOR!
KİŞİLİĞİNİZ KİLONUZU ETKİLİYOR!
0
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0

Müteahhit ağaca asılı bulundu!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, müteahhit Özkan S. (50), ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu

Müteahhit ağaca asılı bulundu!
28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:57

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Menteşe'nin Üç Kuyular Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit Özkan S.'den haber alamayan yakınları, evinin yakınındaki orman alanda arama çalışması başlattı. Özkan S.'yi ağaçta asılı halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özkan S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkan S.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Özkan S.'nin evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #müteahhit ölüm #intihar #menteşe ölüm
Önceki Haber
YKS sonuçları açıklandı
Sonraki Haber
Teröristlerle çatışma çıktı: 2 asker şehit oldu!
Katil zanlısı Yağmur'u nasıl öldürdüğünü anlattı!
Katil zanlısı Yağmur'u nasıl öldürdüğünü anlattı!
0
Havalandırma boşluğunda ceset bulundu!
Havalandırma boşluğunda ceset bulundu!
0
16 yaşındaki Yağmur ölü bulunmuştu! Katilin kim olduğu ortaya çıktı!
16 yaşındaki Yağmur ölü bulunmuştu! Katilin kim olduğu ortaya çıktı!
0
Manisa'da iki aile kavga etti: 1 ölü, 3 ağır yaralı!
Manisa'da iki aile kavga etti: 1 ölü, 3 ağır yaralı!
0
İki gündür kayıp olan Yağmur'dan acı haber geldi!
İki gündür kayıp olan Yağmur'dan acı haber geldi!
0
Tabip Odası Başkanı açıkladı: İki hafta içinde vaka sayısında patlama yaşanacak!
Tabip Odası Başkanı açıkladı: İki hafta içinde vaka sayısında patlama yaşanacak!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.