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Müzikholde başlayan hesap kavgası büyüdü: 1'i polis 2 yaralı

Aydın'da bir müzikholde gelen 500 liralık hesap kavgaya neden oldu. Çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Olay sonrası 5 kişi tutuklandı

Müzikholde başlayan hesap kavgası büyüdü: 1'i polis 2 yaralı
23 Ekim 2021 Cumartesi 08:28

Olay, 12 Ekim Salı günü Aydın'ın Nazilli ilçesinde İsabeyli Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik bir grup, müzikhole eğlenmeye gitti. Grup burada bir süre vakit geçirdikten sonra, işletmeden hesap istedi. Çalışanlar tarafından getirilen hesabın 500 TL olduğunu gören grup buna itiraz etti. Bunun üzerine işletme sahipleri ile grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrasında mekandan ayrılan grup, olaydan bir gün sonra şikayet üzerine için adliyeye gitti. Grubun şikayet edeceğini öğrenen müzikhol sahipleri ise adliye önüne gelip, grup ile kavga etti. Olay sonrası gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede karşılaşınca yine arbede yaşandı. Arbede sırasında, müzikhol sahibi olduğu öğrenilen Cuma Kocaman, polis memurunun belindeki tabancayı alarak rastgele ateş açmaya başladı. Rastgele açılan ateş sonucunda, polis memuru H.G. kolundan, T.Y. isimli şüpheli ise ayağından vuruldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, müdahale ederek olayı sonlandırdı. Olayda yaralanan polis memuru ile bir şüpheli hastanede tedaviye alındı.

5 TUTUKLAMA

Olaydan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.D. (21), D.U. (33), B.K. (30), M.K. (21) ve H.S. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cesur Kocaman, Cuma Kocaman, Cafer Binen, Sadık Doğan ve Yüksel Kılıç tutuklandı. Olaydan sonra kaçan Timur K.'nın ise yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #müzikhol kavga #hesap kavgası
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