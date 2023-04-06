Namazda fenalaşan vatandaşa belediye başkanı müdahale etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, teravih namazında kalp krizi geçiren kişiye bu sırada camide bulunan ve doktor olan ilçe belediye başkanı ilk yardımda bulundu.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:51

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Dün akşam Uncubözköy Camisi'nde teravih namazı kılınırken Nazmi Başaran, fenalaşarak yere yığıldı. Cemaatin müdahalesiyle etrafı açılan Başaran için ambulans çağrıldı.

Bu sırada camide bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile caminin kadınlar bölümünde bulunan ve sağlık personeli olduğu öğrenilen bir kadın, hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

Çerçi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Başaran'a kalp masajı, ismi öğrenilemeyen kadın da suni teneffüs yaptı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sağlık ekiplerinin ulaşmasıyla ambulansa alınan Başaran, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürüldü.

Başaran'ın yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Dr. Mehmet Çerçi #ilk yardım #manisa
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