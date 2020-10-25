Nazilli'de narkotik operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polisin yaptığı operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı, değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli'de narkotik operasyonu
25 Ekim 2020 Pazar 15:15

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu madde sokulacağı bilgisinin ardından, İ. A.'nın kullandığı otomobili takibe aldı. Yapılan fiziki takibin sonrası ekipler otomobili durdu. Otomobilde ve şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler 78.86 gram eroin maddesi ele geçirirken, İ.A. ise gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, kentte bir adrese daha baskın yaptı. Adreste yapılan aramada satışa hazır halde 6.2 gram esrar, 3.93 gram metamfetamin maddesi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskında F.A isimli şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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