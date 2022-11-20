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Oğlunun cenazesini almaya giden anne, kazada hayatını kaybetti!

Oğlunun cenazesini almaya giden anne, kazada hayatını kaybetti!
20 Kasım 2022 Pazar 15:20

Muğla'da uzman çavuşluk görevinde üç ay önce istifa eden 27 yaşındaki Onur Halıcı evinde ölü bulundu. Oğlunun cenazesini almak için yola çıkan anne Emine Halıcı da trafik kazasında yaşamını yitirdi. Anne ve oğlu yan yana toprağa verildi

Uzman çavuşluk görevinden 3 ay önce istifa eden Onur Halıcı'nın, önceki gün Menteşe ilçesindeki evinde doğal gaz borusuna asılı cansız bedeni bulundu. Oğlunun cenazesini almak için Gaziantep'ten yola çıkan Emine Halıcı'nın bulunduğu otomobil, Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emine Halıcı ile Hayrettin Aktaş, hayatını kaybetti; 1'i ağır 6 kişi de yaralandı. Anne ile oğlunun cenazeleri, yakınlarınca teslim alınıp, Ordu'nun Çaybaşı ilçesine getirildi. Namaz Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından anne ile oğlunun cenazeleri, yan yana toprağa verildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ölüm #anne oğul #haber
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