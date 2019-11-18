Öğrenci mektupları Gürün'ü duygulandırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olarak Batman'dan Muğla'ya gelen 13 TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi, izlenimlerini anlattıkları teşekkür mektuplarını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e gönderdi.

Öğrenciler gönderdikleri mektuplarında, "Aramızda uçağa binmeyen, deniz görmeyen, Batman'ın dışına çıkmayan arkadaşlarımız vardı. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ederiz" dediler. Okullarında, "Elli Kitap, Elli Dünya" projesi başlatan Batmanlı 13 lise öğrencisi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e yazdıkları mektupta okullarının projesinden bahsedip, farklı şehirler ve kültürler görmek istediklerini iletti. Batmanlı öğrencilerin bu taleplerini geri çevirmeyen Gürün, proje kapsamında 50 kitap okuyan ve sınavlarda başarılı olan 9. sınıf müzik bölümünden 13 öğrenci ve öğretmenlerini Muğla'ya davet etti. TOBB Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan 13 öğrenci, geçtiğimiz aylarda Muğla'nın tarihi ve turistik merkezlerini gezerek bilgiler aldı.