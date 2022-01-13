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Öğrenciler ve öğretmenler okula gelince şoke oldu! Bahçede kocaman bir çukur oluştu!

Öğrenciler ve öğretmenler okula gelince şoke oldu! Bahçede kocaman bir çukur oluştu!
13 Ocak 2022 Perşembe 13:19

Manisa'da bir okulun bahçesinde 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde bir çökme meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen çökmenin yağmurdan toprağın gevşemesi nedeniyle olduğu belirtildi

Alaşehir'de, Beş Eylül İlkokulu'nun arka bahçesindeki tuvaletlerin bulunduğu bölümde, gece yarısı çökme meydana geldi. Sabah okula gelen öğrenci ile öğretmenler, bahçedeki 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğindeki çukuru görünce şaşırdıklarını belirtti. Okul müdürü Recep Gündüz, durumu Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da okula gelip, incelemelerde bulundu.

'ÇUKUR KAPATILACAK'

Okula çağrılan Alaşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekiplerinin incelemesinde çökmenin, eski foseptik ve kullanılmayan kanalizasyon borularının bulunduğu alanda, yağmurla toprağın gevşemesi nedeniyle oluştuğu tespit edildi.

Çökmenin olduğu alan, bariyerlerle çevrilerek tedbir alındı. Kaymakam Uçgun, "Olay, gece yaşanmış. Çökmenin yaşandığı alandaki çukuru bariyerlerle çevirerek, koruma altına aldık. Teknik elemanlar gerekli araştırmayı yaptıktan sonra çukur kapatılacak" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #okul #çökme
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