İZMİRLİ SPORCULAR TARİH YAZDI
İZMİRLİ SPORCULAR TARİH YAZDI
0
TÜRKİYE'NİN EN KISASI HAYATINI KAYBETTİ
TÜRKİYE'NİN EN KISASI HAYATINI KAYBETTİ
0
YILIN EN'LERİ BELLİ OLDU
YILIN EN'LERİ BELLİ OLDU
0
5 KİRAZ 75 TL
5 KİRAZ 75 TL
0

Öğrencisini cetvelle döven öğretmen görevden alındı

Öğrencisini cetvelle döven öğretmen görevden alındı
31 Aralık 2021 Cuma 11:32

Muğla'nın Milas ilçesinde, ilkokul öğretmeni Tuba T., yaramazlık yaptığı gerekçesiyle bir öğrencisini cetvelle dövdü. Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Görüntüler bir süre sonra sosyal medyadan kaldırılırken, görevinden alınan Tuba T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Milas Semiha Altunkan İlkokulu'nda görev yapan 3'üncü sınıf öğretmeni Tuba T., bir öğrencisini yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cetvelle dövdü. Cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan o anlar kullanıcıların tepkisine neden oldu. Görüntüler, bir süre sonra sosyal medyadan kaldırıldı.

Tepki çeken olay ile ilgili Milas Kaymakamlığı'nda yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Tuba T.'nin görevinden alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilçede bulunan bir okulda yaşanan şiddet olayı ile ilgili görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak aynı gün itibarı ile açığa alınmış olup idari yönden soruşturma devam etmektedir. Adli yönden olay savcılığa intikal etmiştir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #öğretmen #cetvelle dayak #öğretmen cetvel dayak
Önceki Haber
Omicron, hastaneye yatış oranını düşürdü
Sonraki Haber
Başkan Soyer duyurdu: Öğrencilerin beklediği o para yattı
Başkan, kooperatif üyesini tabanca ile öldürdü
Başkan, kooperatif üyesini tabanca ile öldürdü
0
Marmaris'te şiddetli yağmur hayatı felç etti
Marmaris'te şiddetli yağmur hayatı felç etti
0
Önce boğazını kesti, sonra haciz şoku yaşattı!
Önce boğazını kesti, sonra haciz şoku yaşattı!
0
Aydın'da acı kaza: Babasının aracının altında can verdi
Aydın'da acı kaza: Babasının aracının altında can verdi
0
Kuyumcu soyguncularını çamurlu ayakkabıları ele verdi
Kuyumcu soyguncularını çamurlu ayakkabıları ele verdi
0
Afyonkarahisar'da kaza: 7 yaşındaki çocuk öldü, anne ve baba yaralı
Afyonkarahisar'da kaza: 7 yaşındaki çocuk öldü, anne ve baba yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.