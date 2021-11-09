Öğretmen okulda ölü bulundu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, beden eğitimi öğretmeni eski futbolcu Hasan Hüseyin Tavlı (44), görev yaptığı lisenin spor salonunun malzeme odasında kalorifer borusuna asılı halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, intihar olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi

Olay, Karahasanlı Mahallesi'ndeki Nalan Kaynak Anadolu Lisesi'nin spor salonunda bugün saat 14.30 sıralarında yaşandı. Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Hasan Hüseyin Tavlı, sabah saatlerinde derslere girmeyince öğrenciler Tavlı'yı okulda aramaya başladı ancak bulamadı. Okulun bahçesindeki spor salonundaki malzeme odasına giren bir öğretmen, Tavlı'yı boynundan bir iple kalorifer borusuna asılı olarak buldu. İhbar üzerine okula acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Okula gelen acil sağlık ekibi, öğretmen Tavlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Malzeme odasında polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Tavlı'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, öğretmenin intihar etmiş olabileceğinin değerlendirilği öğrenildi. Tavlı'nın gençlik yıllarında Denizlispor PAF takımında, bir sürede profesyonel olarak 2. Lig takımlarında futbol oynadığı öğrenildi.