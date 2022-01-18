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Okulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi

Okulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi
18 Ocak 2022 Salı 15:21

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki bir ortaokulun çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Öğrenciler tahliye edilirken, alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'ndeki Alemler Ortaokulu'nda kalorifer kazanından çatıya çıkan bacada aşırı ısınma nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp çatıya sıçrarken öğretmenler, okulda eğitim gören yaklaşık 100 öğrenciyi tahliye etti. İhbar üzerine okula itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay okula gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çatıda zarar neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #okul #okul yangın #aydın #yangın
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