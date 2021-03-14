Öldürülen kızının tabutunun başında feryat etti!

Muğla'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın cenazesi toprağa verildi. Annenin cenazedeki feryadı ise yürekleri dağladı

Muğla'nın Milas ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Bensu Narlı'nın (23) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Narlı'nın cenazesi ilk olarak Milas'ın Güllük Mahallesi'ndeki baba ocağının önüne getirildi. Anne Sevilay Narlı (49) ile baba Servet Narlı (51), kızlarının cenazesini gözyaşları içinde karşıladı.

Üzerine yazma ve seccade serilen kızının tabuta sarılan anne Sevilay Narlı, "Yavrumu almayın benden. Böyle toprağa mı verecektim? Sarı papatyamı benden almayın, beni de onunla götürün. Bu acıya yürek mi dayanır? Allah'ım bana sabırlar ver, ben nasıl böyle bir acıya dayanırım?' diye feryat etti.



TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından öldürülen Bensu Narlı'nın (23) cenazesi, Güllük Camii'nde kılınan namazın ardından Güllük Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ile genç kızın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

YAKINLARI KADIN CİNAYETLERİNİ HATIRLATTI

Bensu'nun akrabası Caner Narlı (23), "Her gün kadınlar katlediliyor. Bensu kuzenimdi, beraber büyüdük. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Kimse böyle bir ölümü hakketmiyor. Diyecek kelime bulamıyorum. Herkes haberlerde paylaşıyor kadın cinayetlerini. Ondan sonra katiller görüyor bunu. Adam gidiyor 5- 10 yıl ceza yiyor. Bunu gören "Aman 5- 10 yıl yatar, çıkarım" diyor. Sistemin değişmesi gerekiyor. Yargının değişmesi gerekiyor. Cezaların caydırıcı olması lazım. Birisini öldürmenin cezasının müebbet olması gerekiyor. Adaletin yerini bulmasını, yeni düzenlemelerin gelmesini istiyoruz. Kadın haklarının korunmasını istiyoruz" dedi.

Bensu’nun bir diğer akrabası Gamze Aydın (21) da "Kadın cinayetleri bu günlerde maalesef gündemimizde. Dün hiç tanımadığım bir kadın, bugün en yakınımdan bir kadın, yarın ben, belki de sen. Bu şekilde devam ettikleri sürece, hak ettikleri cezaları almadıkları sürece hiçbir şekilde bize rahat yok. Yani kadınlar olarak bu ülkede özgür değiliz. Gerçekten büyük bir ayrım var. Yazık, günah. Gerçekten şu duruma bir bakın. Her gün bir başka kadının ölüm haberiyle güne başlıyoruz. Her haneye bir ateş düşüyor. Artık adalet sağlansın istiyoruz" dedi.

Bensu’nun amcası Selahattin Narlı (52) ise "Çok üzgünüz. Evladımızı, kızımızı genç yaşta kaybettik. Toplum olarak bu kadın cinayetlerine 'dur' denmesini istiyoruz. Kadın cinayetleri, Türkiye'nin başına her gün bir sorun" dedi.

ÇOK PİŞMANMIŞ!

Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı (23) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Serhat K.'nin (25), polisteki sorgusunda, "Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Çok pişmanım" dedi.

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında, ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki evde meydana geldi. Bensu Narlı ve eski erkek arkadaşı Serhat K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serhat K., yanında getirdiği av tüfeğini Narlı'ya ateşledi. Göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Serkan K. kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bensu Narlı'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Kaçan zanlının peşine düşen polis, Serhat K.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Serhat K.'nin ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde Bensu Narlı’yı (23) av tüfeği ile vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Serhat K. (25) ile zanlıya ‘yardım ve yataklık’ suçlamasıyla gözaltına alınan E.D., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.