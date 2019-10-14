Ölüm yolu tekrar hareketlendi

Mültecilerin Avrupa'ya geçmek umuduyla açıldıkları, birçok canı alan Ege Denizi'nde hareketlilikte büyük artış oldu. Bir gecede 289 göçmen denizden kurtarılırken batan bir bottaki 2 bebek hayatını kaybetti.

Balıkesir Ayvalık açıklarında, içerisinde 35 göçmenin bulunduğu fiber tekne battı. Göçmenlerden 33'ü sahil güvenlik tarafından kurtarılırken, 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen bir bebeği arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralanan 7 göçmen hastanelerde tedaviye alındı. Saat 04.00 sıralarında, 35 mülteci, fiber tekne ile yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere Dikili'ye bağlı Salihleraltı bölgesinden yola çıktı. Motor arızası nedeniyle tekne Balıkesir Ayvalık ilçesine Altınova Mahallesi'nde battı. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca olay yerine, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Bölgede düzenlenen arama kurtarma çalışmalarında 33 göçmen kurtarılırken, 1 çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayda yaralanan 7 mülteci ise Ayvalık ve Burhaniye devlet hastanelerinde tedaviye alınırken, 2'sinin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, içerisinde 35 kaçak göçmenin bulunduğu fiber teknenin batmasının ardından kayıp olduğu bildirilen diğer bebeğin de cansız bedenine ulaşıldı.

Devriye fark etti

Çanakkale Ayvacık'tan yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 48 göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında lastik bot içinde bir grup göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 23'ü çocuk, 11'i kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 48 göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Edirne'den karşı kıyıya

Edirne Enez'de, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 32 göçmen kurtarıldı. Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu 6'sı çocuk, 8'i kadın, toplam 32 göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Dikili'de 2 bot durduruldu

Dikili açıklarında, 20 dakika arayla Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik bottaki 83 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili'nin Madra Çayı açıklarında bir grup göçmenin lastik botla kaçak geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta, 27'si Somali ve 1'i Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 28 göçmen yakalandı. 20'si erkek, 6'sı kadın ve 2'si çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Yaklaşık 20 dakika sonra bu kez Dikili ilçesi Denizköy açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrenen ekipler, bölgeye gitti. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki 48'i Suriye, 5'i Filistin ve 2'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen kurtarıldı. 19'u erkek, 9'u kadın ve 27'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Toplam 83 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sisam'a geçmeye çalışıyorlardı

Kuşadası açıklarında, 10 dakika arayla durdurulan 2 lastik botta, kadın ve çocukların da bulunduğu 93 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında 2 lastik botu durdurdu. Lastik botları kontrol eden ekipler, 47'si Afganistan ve 46'sı Suriye uyruklu olan toplam 93 göçmeni kurtarıldı. 38'i erkek, 17'si kadın ve 38'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.