Ölümden son anda kurtuldular! O anlar saniye saniye görüntülendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yoğun kar nedeniyle hemzemin geçitten geçmeye çalışan minibüs raylarda kaldı. Trenin yaklaştığını gören minibüsün sürücüsü ve yanındaki bir kişi son anda araçta atlayarak ölümden kurtuldu. O anlar saniye saniye görüntülendi

Kaza, 26 Ocak'ta Pınarket Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Sefa Çalık'ın yönetimindeki 20 AFE 563 plakalı minibüs seyir halindeyken, yoğun kar yağışı nedeniyle kaydı. Sürüklenen minibüs hemzemin geçitte tren raylarına takılarak, mahsur kaldı. Çalık, çekici çağırdıktan sonra yanındaki 1 arkadaşıyla minibüsün içinde beklemeye başladı. Bu sırada İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni minibüse çarptı. Çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerden, çarpma anından saniyeler önce treni fark eden sürücü Çalık ve yanındaki arkadaşının minibüsten atlayarak canlarını kurtardığı belirlendi. Trenin metrelerce sürüklediği minibüs hurdaya döndü. Yolcu treni kazadan 1 saat sonra seferine kaldığı yerden devam etti.