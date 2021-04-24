ABD'DE İLGİNÇ OLAY!
ABD'DE İLGİNÇ OLAY!
0
KULAKLIK KULLANIRKEN DİKKAT!
KULAKLIK KULLANIRKEN DİKKAT!
0
4 ASTRONOT UZAYA GÖNDERİLDİ
4 ASTRONOT UZAYA GÖNDERİLDİ
0
KOPARANA 80 BİN TL CEZA!
KOPARANA 80 BİN TL CEZA!
0

Önce kurtardılar sonra ceza kestiler!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, üç arkadaşıyla çıktığı doğa yürüyüşünde dengesini kaybedip, nehir yatağına düşerek ayağı kırılan Derya İlhan (36), bölgeye sevk ekipler tarafından kurtarıldı. İlhan hastanede tedaviye alınırken, 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle tutanak tutuldu

Önce kurtardılar sonra ceza kestiler!
24 Nisan 2021 Cumartesi 09:40

Kayseri'den üç arkadaşı ile birlikte Marmaris ilçesine hafta sonu tatiline gelen Derya İlhan, dün sabah saatlerinde sık çam ağaçları ve sarp kayalıkların bulunduğu Sarıana Mahallesi Sugözü mevkisinde doğa yürüyüşüne çıktı. Doğa yürüyüşü ve tırmanışlarını tamamlayan 4 arkadaş akşam saatlerinde geri dönüşe geçti. Geldikleri yoldan geri dönen Derya İlhan dengesini kaybederek kayalıklarla çevrili dere yatağına düştü. İlhan’ın arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu ayağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler meydana gelen İlhan, engebeli arazi yapısında 2 kilometre taşındı. Ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.

4 KİŞİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Tedavisinin ardından akşam saat 22.00’de taburcu edilen İlhan ve 3 arkadaşına Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirlerine uymamaktan tutanak tutuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #marmaris #doğa yürüyüşü kaza #ayağını kırdı
Önceki Haber
Bornova'da Başkan koltuğuna Ayda oturdu
Sonraki Haber
Önce kurtardılar sonra ceza kestiler!
Kripto parada kriz büyüyor! Vebitcoin'in Ceo'su gözaltına alındı!
Kripto parada kriz büyüyor! Vebitcoin'in Ceo'su gözaltına alındı!
0
Koku şikayetine giden ekipler, evden 6 kamyon çöp çıkardı!
Koku şikayetine giden ekipler, evden 6 kamyon çöp çıkardı!
0
8 yıldır 23 Nisan'ı böyle kutluyorlar
8 yıldır 23 Nisan'ı böyle kutluyorlar
0
Gelinini başka bir adamla yatakta basınca...
Gelinini başka bir adamla yatakta basınca...
0
4. kattan düşüp öldü!
4. kattan düşüp öldü!
0
Kuşadası'nda jeotermal tepkisi: Tarım alanları yok olur!
Kuşadası'nda jeotermal tepkisi: Tarım alanları yok olur!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.