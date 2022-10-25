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Organizatörler taktik değiştirdi! Kaçakları artık villalarda saklıyorlar!

Organizatörler taktik değiştirdi! Kaçakları artık villalarda saklıyorlar!
25 Ekim 2022 Salı 14:30

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polisin bir villaya düzenlediği operasyonlarda 28 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Organizatörlerin otel ve apartlar yerine, kiraladıkları villalarda göçmenleri sakladıkları ortaya çıktı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organizatörlerin kaçak göçmenler için villa kiraladıkları istihbaratına ulaştı. Yapılan saha çalışmalarında, bir akaryakıt istasyonundan 1400 liranın üzerinde bisküvi, meyve suyu ve çikolata alan iki kişi takibe alındı. 2 kişinin Armutalan Mahallesi'ndeki villaya girdikleri tespit edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde villada yapılan aramada Suriye ve Filistin uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Polisin ifadesine başvurduğu ev sahibi N.L., "Villayı emlakçı T.T.'nin yanında çalışan S.A.B. aracılığı ile Selahattin Tansu Özavuç'a kiraladım. S.T.Ö., şirketine bağlı kaptanlarının konaklamaları için bu villayı kiraladığını söyledi" dedi.

N.L.'nin ifadesinden yola çıkan polis, Selahattin Tansu Özavuç ve eşi D.Ö.'yü gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Tansu Özavuç tutuklandı, suça yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen eşi D.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan araştırmada organizatörlerin taktik değiştirerek, otel ve apartlar yerine kiraladıkları villalarda göçmenleri sakladıkları ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #marmaris #kaçak göçmen #villa
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