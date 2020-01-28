Örgü bebekler kazandırıyor

Denizli Sarayköy'de, kadınların ev ekonomilerine katkı sunmaları amacıyla açılan örgü bebek kursu, kursiyerlerin ekmek kapısı haline dönüştü. Sarayköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 3 yıl önce kaymakamlık ve belediye desteğiyle kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri amacıyla örgü bebek kursu başlattı.

Kursu başarıyla tamamlayan 40 kursiyer, eğitimin ardından yılda 100'e yakın oyuncak bebek üretti. Ev hanımları, oyuncak bebeklerin beğenilmesi üzerine piyasadan aldıkları siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

Ayrı ayrı örülüyor

Kursiyerlerden Nimet Özen, kursa başladığında ilk etapta zorlandığını ancak daha sonra işin üstesinden geldiğini söyledi. Eğitimin ardından ustalaşarak el örgüsü organik bebek üretmeye başladığını ifade eden Özen, "Dokuma bebekler, anne ve çocukların ilgisini çekiyor. Piyasada bulunan oyuncakların çoğunluğu plastik. Bizim yaptığımız bebekler ise organik. Ördüğümüz bebekler genellikle çocukların ilgisini çeken çizgi film karakterlerinden oluşuyor. Bazen bebek üretimi 3 günümüzü alabiliyor. Bütün parçaları ayrı ayrı örüp birleştiriyoruz" dedi.

Talebe yetişemiyorlar

Fidan Altıntaş da kursun kendilerine iyi geldiğini ifade etti. Bebeklere ilginin kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayan Altıntaş, "El emeği ürünlerimizi Türkiye'nin her tarafına göndermek istiyoruz. Bebeklerimizi, çocuklarımız oynasın diye yapıyoruz. Talebi karşılamak için geç saatlere kadar oturup bebek örüyoruz" diye konuştu. Kurs eğitmeni Selma Uçman ise ev hanımlarının para kazanmasının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.