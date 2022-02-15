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Ormana götürdüğü eşini öldürdü, intihar girişiminde bulundu!

15 Şubat 2022 Salı 08:38

Uşak'ta Önder Bulut, eşini de yanına alarak otomobille Uşak Kent Ormanı'na götürdü. Burada eşini av tüfeği ile vurarak öldüren Bulut, daha sonra da intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Bulut'u ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırdı

Edinilen bilgiye göre, Önder Bulut (43) eşi Nazife Bulut'u (39) bir arkadaşından aldığı otomobile bindirerek Uşak Kent Ormanı'na götürdü.
Otomobilden inen Bulut, henüz belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle Nazife Bulut'a ateş etti.
Ardından ağabeyi A.R. Bulut'u telefonla arayan Önder Bulut, eşini öldürdüğünü ve intihar edeceğini söyleyerek, aynı tüfekle intihar girişiminde bulundu.
Görüşmenin ardından olay yerine giden A.R. Bulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptığı incelemede, Nazife Bulut'un yaşamını yitirdiğini, Önder Bulut'un da ağır yaralandığını belirledi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Önder Bulut, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Nazife Bulut'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #uşak #kadın cinayeti #intihar #karısını öldürdü
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