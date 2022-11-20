Ormanda kaybolan otizmli çocuktan 19 saat sonra güzel haber geldi

Muğla'da zeytin toplayan ailesinin yanında oynarken birden kaybolan 7 yaşındaki Yavuz Berk Cengiz ormanda kayboldu. Otizmli olduğu öğrenilen çocuk için çok sayıda personel sevk edildi ve aramalar başladı. Küçük çocuk 19 saatin sonunda sağ olarak bulundu

Menteşe ilçesinde, zeytin toplamak için kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki tarlalarına giden Turgay-Zeynep Cengiz çifti, dün saat 15.00 sıralarında otizmli çocukları Yavuz Berk'in kaybolduğunu fark etti. Kendi imkanları ile arama yapan aile, Yavuz'a ulaşmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma komando, Sahil Güvenlik ekipleri ile AFAD ve UMKE personeli sevk edildi. Gece görüşlü dron ile havadan, iz takip köpeğinin de kullanıldığı karadan çalışmalar, bu sabaha kadar aralıksız sürdürüldü. Yavuz Berk, 19 saat sonra kaybolduğu yerden 8 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. Oğluna kavuşan anne Zeynep Cengiz ise "Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim, bilmiyorum" dedi.