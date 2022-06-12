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Ormanda yüzlerce ağaç devrildi! İlk defa böyle bir şey oluyor!

Kütahya'nın merkeze bağlı Lütfiye köyü yakınlarında etkili olan fırtınada yüzlerce çam ağacı devrildi, iletişim hatları zarar gördü. Köy muhtarı Rasim Altıntaş, "Eğer köyümüze gelseydi, komple kaldırırdı. Çocukluğumuzdan beri hiç böyle bir şey görmedik. İlk defa böyle oluyor" dedi

Ormanda yüzlerce ağaç devrildi! İlk defa böyle bir şey oluyor!
12 Haziran 2022 Pazar 13:50

Kütahya kent merkezine 40 kilometre mesafedeki 50 haneli Lütfiye köyünde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı, felç etti. Köye yakın 1400 rakımlı Türkmen Dağı'ndaki ormanda kuvvetli rüzgarda yüzlerce ağaç devrildi, iletişim hatları zarar gördü. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ormana çıkan köylüler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Buradaki ağaçların fotoğraflarını çeken köylüler, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgarın ormanda büyük bir yıkıma neden olduğunu söyledi. Kopan kablolar nedeniyle iletişim kurmakta da zorlandıklarını ifade eden Altıntaş, "Köydeki evimizden hiçbir yere çıkamadık. Şiddetli rüzgar nedeniyle ormanlık alandaki ağaçlar kırılmış. Eğer köyümüze gelseydi, komple kaldırırdı. Çocukluğumuzdan beri hiç böyle bir şey görmedik. İlk defa böyle oluyor. Dolu ve rüzgarla karışık büyük bir ses geldi. Evden dışarı çıkamadık. Felaket oldu. Orman yolları kapanmış, yukarıları da gezemedik" dedi.

'GELSE KÖYÜMÜZÜ ORTADAN KALDIRIRDI'

Köylülerden Niyazi Demir (77) de ağaçların halini görünce çok üzüldüklerini söyledi. Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadıklarını anlatan Demir, "Muhtar, 'Afet olmuş' diye haber verdi. Geldik, baktık. Çok büyük bir afet olmuş. Fırtına çam ağaçlarını kırmış, bazılarını da kökünden devirmiş. Biz de şaşırdık. 77 yaşına geldim, böyle bir şey görmedim. Elektrikler gitti, tabi biraz telaşlandık. Telefonla aramak istedik, hatlar çekmiyordu. Telefonlarda gitmiş" diye konuştu.

Mehmet Kara da devrilen ve gövdesinden kırılan ağaçları inceledi. Büyük afet yaşadıklarını anlatan Kara, "Dün büyük bir rüzgarla karşılaştık. Sesini duyduk, sonradan buraya geldik. Buralarda büyük bir afet olmuş. 66 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Allah korusun köyümüze gelse, ortadan kaldırabilirdi" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #fırtına #orman #ağaç
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