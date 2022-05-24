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Ormanlık alanda 62 kaçak göçmen yakalandı!

Muğla'da, jandarma ekipleri ormanda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kaçak göçmen yakaladı

Ormanlık alanda 62 kaçak göçmen yakalandı!
24 Mayıs 2022 Salı 12:05

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kıran Mahallesi'nin Turnalı mevkisinde ağaçlık alanda, kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Saat 03.00 sıralarında bölgeye giden jandarma ekipleri, 62 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında 7 çocuk ile 1 kadının da bulunduğu Bangladeş ve Suriye uyruklu 62 kaçak göçmen, Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaçak göçmen #orman
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